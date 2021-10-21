Власти Бурятии не будут вводить дополнительные нерабочие дни в ноябре

Дополнительные нерабочие дни – с 23 октября и с 7 ноября – в Бурятии вводиться не будут. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов. Он отметил, что «ситуация по COVID-19 более-менее стабильная».

Также Цыденов напомнил, что с 1 ноября в Бурятии вводится система QR-кодов. Они потребуются при походе в кафе, рестораны, салоны красоты, компьютерные клубы и музеи, пишет RT.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября. Решение принято, чтобы не допустить дальнейшее распространение COVID-19. Регионы могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября.

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Нерабочие дни могут помочь остановить распространение коронавируса только в совокупности с другими ограничительными мерами. Это подчеркнул врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Они сработают, если будут сопровождаться ограничениями на проведение массовых мероприятий, посещение кинотеатров, театров, ресторанов, соревнований и так далее. Общественные заведения стоит оставить открытыми только для привитых посетителей и, соответственно, только им выдавать QR-коды. Я бы ограничил вход для тех, кто переболел и не привился, поскольку не исключено, что человек может опять заразиться», - пояснил специалист.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:БурятияКоронавирус
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