Власти Брянской области продлили на 15 суток высокий уровень террористической опасности

Власти Брянской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности. Об этом сообщили в правительстве региона.

В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Александра Богомаза на территории Брянской области с 14:00 часов 20 ноября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Высокий уровень ввели в Брянской области в апреле на фоне спецоперации на Украине, после чего власти региона продлевали его действие несколько раз.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: bga32.ru
ТЕГИ:РегионыБрянская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры