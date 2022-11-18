Власти Брянской области продлили на 15 суток высокий уровень террористической опасности

«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Александра Богомаза на территории Брянской области с 14:00 часов 20 ноября 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Высокий уровень ввели в Брянской области в апреле на фоне спецоперации на Украине, после чего власти региона продлевали его действие несколько раз.

