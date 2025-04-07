Премьер Грузии заговорил о возвращении Абхазии и Южной Осетии
7 апреля 202505:18
Воссоединение Грузии с Абхазией и Южной Осетией является реальным, сообщил телеканалу «Имеди» глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, это произойдет в случае, если Грузия проявит терпение и будет руководствоваться им в своей политике. Премьер-министр указал, что решение данного вопроса будет зависеть от различных факторов.
Ранее МИД Грузии выразил сожаление на фоне возобновления работы аэропорта Сухума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru