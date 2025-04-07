Премьер Грузии заговорил о возвращении Абхазии и Южной Осетии

Воссоединение Грузии с Абхазией и Южной Осетией является реальным, сообщил телеканалу «Имеди» глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, это произойдет в случае, если Грузия проявит терпение и будет руководствоваться им в своей политике. Премьер-министр указал, что решение данного вопроса будет зависеть от различных факторов.

Ранее МИД Грузии выразил сожаление на фоне возобновления работы аэропорта Сухума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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