В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
Действие высокого («желтого») уровня террористической опасности в Брянской области продлили на 15 суток. Об этом сообщает правительство региона.
Решение было принято на фоне сохраняющейся угрозы совершения террористического акта для организации деятельности по противодействию его совершению.
«Решением председателя антитеррористической комиссии, губернатора [региона] на территории Брянской области с 14:00 5 ноября 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — отметили в областном правительстве.
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