В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Действие высокого («желтого») уровня террористической опасности в Брянской области продлили на 15 суток. Об этом сообщает правительство региона.

Курская область продлила до 6 ноября «желтый» уровень террористической опасности

Решение было принято на фоне сохраняющейся угрозы совершения террористического акта для организации деятельности по противодействию его совершению.

«Решением председателя антитеррористической комиссии, губернатора [региона] на территории Брянской области с 14:00 5 ноября 2022 года установлен высокий уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — отметили в областном правительстве.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Борьба С ТерроризмомБрянская Область
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