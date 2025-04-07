Банкноты 200 рублей продают за миллионы из-за смены рисунка

Купюры номиналом 200 рублей, на которых изображены виды Крыма и архитектурные памятники российского полуострова, продают за тысячи и даже миллионы рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта в области нумизматики Александра Якушечкина.

В регионах России появились новые пятитысячные банкноты

По его словам, это связано со сменой рисунка на банкноте. На лицевой стороне над QR-кодом изображён античный храм. На некоторых купюрах видна часть ещё одной колонны, именно их продают дороже. Специалист указал, что это не разновидность, а смещение при печати банкноты. При сравнении любых купюр можно найти немало различий по краям поля.

Ранее в Центробанке РФ объяснили отказ от выпуска пластиковых купюр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/ Алексей Куденко
ТЕГИ:Деньги

Горячие новости

Все новости

партнеры