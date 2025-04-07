Банкноты 200 рублей продают за миллионы из-за смены рисунка
Купюры номиналом 200 рублей, на которых изображены виды Крыма и архитектурные памятники российского полуострова, продают за тысячи и даже миллионы рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта в области нумизматики Александра Якушечкина.
По его словам, это связано со сменой рисунка на банкноте. На лицевой стороне над QR-кодом изображён античный храм. На некоторых купюрах видна часть ещё одной колонны, именно их продают дороже. Специалист указал, что это не разновидность, а смещение при печати банкноты. При сравнении любых купюр можно найти немало различий по краям поля.
Ранее в Центробанке РФ объяснили отказ от выпуска пластиковых купюр, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru