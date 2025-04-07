Омбудсмен: ВСУ целенаправленно бьют по машинам скорой помощи

Вооруженные силы Украины целенаправленно бьют по машинам скорой помощи в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена, уполномоченного представителя по правам человека и ребенка в регионе Викторию Колесник-Лавинскую.

Спецназ Росгвардии ликвидировал позицию миномета ВСУ в Харьковской области

По ее словам, с начала текущего года произошло несколько случаев целенаправленного применения FPV-дронов ВСУ против машин медиков на освобожденной территории Харьковской области.

Отмечается, что данные действия являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций.

Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев заявил, что Россия контролирует около 70 населенных пунктов в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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