На Дальнем Востоке обнаружили пропавшую 58 лет назад подлодку
Военнослужащие Тихоокеанского флота России при поддержке ветеранских организаций обнаружили в заливе Петра Великого затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа «Малютка», сообщает ТОФ.
Поиски начались около 20 лет назад. Связь с дизельной субмариной пропала 16 августа 1941 года. На подводной лодке «М-49» погиби 22 члена экипажа.
Установить место субмарины, и ее тип удалось экипажу спасательного судна «Игорь Белоусов» Тихоокеанского флота. Моряки обследовали найденный объект с помощью подводных телеуправляемых аппаратов.
Ранее стало известно, что советская подлодка «Лира» превзошла американские технологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Дальнем Востоке обнаружили пропавшую 58 лет назад подлодку
- В Госдуме предложено ввести уполномоченного по правам животных в России
- Банкноты 200 рублей продают за миллионы из-за смены рисунка
- Омбудсмен: ВСУ целенаправленно бьют по машинам скорой помощи
- Премьер Грузии заговорил о возвращении Абхазии и Южной Осетии
- Оперштаб: На побережье Кубани появились похожие на пальмовое масло выбросы
- Трамп: Сделка с Пекином будет заключена при устранении дефицита торгового баланса
- СМИ: ВСУ потеряли в Курской области технику НАТО на 2,7 млрд долларов
- Количество пострадавших в ДТП с автобусами в Москве увеличилось до восьми
- Появились спутниковые снимки снежного циклона над Москвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru