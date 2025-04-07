На Дальнем Востоке обнаружили пропавшую 58 лет назад подлодку

Военнослужащие Тихоокеанского флота России при поддержке ветеранских организаций обнаружили в заливе Петра Великого затонувшую в годы Великой Отечественной войны подводную лодку типа «Малютка», сообщает ТОФ.

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Поиски начались около 20 лет назад. Связь с дизельной субмариной пропала 16 августа 1941 года. На подводной лодке «М-49» погиби 22 члена экипажа.

Установить место субмарины, и ее тип удалось экипажу спасательного судна «Игорь Белоусов» Тихоокеанского флота. Моряки обследовали найденный объект с помощью подводных телеуправляемых аппаратов.

Ранее стало известно, что советская подлодка «Лира» превзошла американские технологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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