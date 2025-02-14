Власти Белгородской области начинают отселение хутора Высокий

Власти Белгородской области приняли решение об отселении хутора Высокий Краснояружского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

При обстреле трех селений Белгородской области пострадал мужчина

По его словам, решение об их отселении принял оперштаб.

Эвакуированным выплатят по 15 и 150 тысяч рублей и компенсируют аренду жилья.

Ранее в результате падения обломков от беспилотника в Белгороде получил ранения один человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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