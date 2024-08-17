Вице-губернатор Приморья поехал в Курскую область для участия в боях с ВСУ
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов будет принимать участие в боях с украинской армией в Курской области. Об этом написал глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что вернувшиеся с передовой бойцы отряда «Тигр» решили отправиться в Курскую область для помощи в освобождении территорий РФ.
«Возглавил дополнительное формирование первый командир "Тигров" – вице-губернатор Сергей Ефремов», — сообщил Кожемяко.
Глава региона выразил уверенность, что приморцы «доблестно выполнят поставленные задачи» и вскоре вернутся домой.
Ранее стало известно, что первый замгубернатора Чукотки Рахим Исаев отправится добровольцем в зону специальной военной операции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru