Вице-губернатор Приморья поехал в Курскую область для участия в боях с ВСУ

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов будет принимать участие в боях с украинской армией в Курской области. Об этом написал глава региона Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что вернувшиеся с передовой бойцы отряда «Тигр» решили отправиться в Курскую область для помощи в освобождении территорий РФ.

«Возглавил дополнительное формирование первый командир "Тигров" – вице-губернатор Сергей Ефремов», — сообщил Кожемяко.

Глава региона выразил уверенность, что приморцы «доблестно выполнят поставленные задачи» и вскоре вернутся домой.

Ранее стало известно, что первый замгубернатора Чукотки Рахим Исаев отправится добровольцем в зону специальной военной операции.

