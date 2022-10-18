Синоптики рассказали о скором приходе заморозков в Москву
Проливные дожди сменятся ночными заморозками, сообщает газета «Вечерняя Москва».
Синоптик и метеоролог прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, что дождливая погода в Москве связана с приходом теплого циклона.
«18 октября можно назвать днем, когда наблюдаются самые интенсивные дожди. В текущие сутки может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков — 8–11 миллиметров», - сказал Ильин.
В среду, 19 октября, дожди ослабнут, а в четверг уже возможны небольшие морозы в ночное время. В пятницу и субботу ожидается сухая погода без осадков с прояснениями. В воскресенье будет облачно с небольшими дождями.
«С каждым днем среднесуточная температура будет опускаться. Все время будет холодать», - отметил Ильин.
Ранее спасатели призвали москвичей быть осторожными из-за непогоды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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