«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана и гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе в ночь на вторник 25 октября в связи с ожидаемыми туманом и гололедицей. Предупреждение распространил Гидрометцентр России.

Период предупреждения действует с 21:00 понедельника до 09:00 вторника. В Московской области видимость во время тумана местами может составлять от 100 до 500 метров.