«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана и гололедицы

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе в ночь на вторник 25 октября в связи с ожидаемыми туманом и гололедицей. Предупреждение распространил Гидрометцентр России.

Период предупреждения действует с 21:00 понедельника до 09:00 вторника. В Московской области видимость во время тумана местами может составлять от 100 до 500 метров.

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Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в Москве минимальная температура в ночь на вторник составит около 0 °C, по области местами до – 2 °C. Во вторник днём +4…+6 °C, без осадков.

В связи с погодными условиями водителям рекомендовано особенно соблюдать осторожность, снизить скорость, выдерживать дистанцию, отказаться от резких маневров.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», первые снежинки были замечены в столичном регионе в конце прошлой рабочей недели. Снег практически сразу растаял.

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ФОТО: РИА Новости
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