В Заводоуковском округе Тюменской области объявили превентивную эвакуацию
Превентивную эвакуацию объявили в трех населенных пунктах Заводоуковского городского округа Тюменской области из-за ожидаемого подъема уровня воды в реке Тобол. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
Заранее покинуть зону возможного подтопления предложили жителям села Новолыбаево, поселка Гилево, деревни Пономарева.
«Эвакуация добровольная. С собой необходимо взять документы, лекарства, предметы первой необходимости. Принять меры для сохранения имущества», — подчеркнули власти.
Ранее в Абатском районе Тюменской области объявили эвакуацию из-за критического подъема уровня воды в реке Ишим, напоминает Ura.ru. Половодье в регионе достигло самой активной фазы, сообщает РЕН ТВ.
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