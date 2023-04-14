В Запорожской области сократили время действия комендантского часа
Глава Запорожской области Евгений Балицкий сократил время действия комендантского часа в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Комендантский час сокращен на полтора часа. Его начало перенесено с 21:00 на 22:30. Окончание - в 5:00.
Указ вступает в силу с 14 апреля 2023 года, уточнил Балицкий.
Изменения коснутся населенных пунктов Мелитопольского территориального образования, Бердянского, Приморского и ряда других районов, говорится в указе.
Украина собрала в Запорожской области 40-тысячную группировку ВСУ, заявил «Радиоточке НСН» бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин). По его словам, Киев начнет наступление в апреле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru