В Забайкалье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Власти Забайкальского края ввели в лесах режим ЧС регионального характера из-за природных пожаров. Об этом заявил в своём Telegram-канале губернатор Александр Осипов.
Он пояснил, что подобный режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с возгораниями на природных территориях, эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах.
Глава региона сообщил, что практически все лесные пожары с начала 2025 года произошли по вине человека.
Ранее главное управление МЧС России по региону сообщило, что 36 природных пожаров тушат в Забайкалье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru