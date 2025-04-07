В Забайкалье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Забайкальского края ввели в лесах режим ЧС регионального характера из-за природных пожаров. Об этом заявил в своём Telegram-канале губернатор Александр Осипов.

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Он пояснил, что подобный режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с возгораниями на природных территориях, эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах.

Глава региона сообщил, что практически все лесные пожары с начала 2025 года произошли по вине человека.

Ранее главное управление МЧС России по региону сообщило, что 36 природных пожаров тушат в Забайкалье.


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ФОТО: ТАСС / Авиалесоохрана РФ
ТЕГИ:Лесные ПожарыЗабайкалье

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