В Забайкалье ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Он пояснил, что подобный режим позволит сосредоточить все имеющиеся в регионе силы на борьбу с возгораниями на природных территориях, эффективнее выявлять и наказывать виновных в поджогах.

Глава региона сообщил, что практически все лесные пожары с начала 2025 года произошли по вине человека.

Ранее главное управление МЧС России по региону сообщило, что 36 природных пожаров тушат в Забайкалье.



