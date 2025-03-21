«Повторим 2010 год»: В России предрекли сложный сезон лесных пожаров
Уже сейчас лесные пожары дошли до западных регионов России, а усложняют ситуацию оставшиеся с осени торфяные пожары, малоснежная зима и человеческая беспечность, сказал НСН Григорий Куксин.
В 2025 году сезон лесных пожаров начался необычно рано: уже сейчас полыхают не только юг России, но также Дальний Восток, Брянская и Смоленская области. Если безответственное поведение людей не изменится, то повторится напряженный сезон 2010 года. Об этом НСН заявил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
По словам Куксина, в этом году уже не обошлось без пострадавших населенных пунктах, все бушующие сейчас в России лесные пожары вспыхнули по вине человека.
«Сезон лесных пожаров уже начался, у нас уже довольно сильные пожары на Дальнем Востоке, на юге России. Если говорить о европейской части России, как обычно, начинается волна пожаров с нижней Волги, Астрахани, Волгограда. Сейчас она дошла уже до западных областей — Смоленской, Брянской. Последствия прошедшей малоснежной зимы сказываются, воды не хватает, на осушенных болотах воды практически нет в осушительных каналах, не накопился запас снега, который мог бы таять. Отмечу, что все пожары в весенний период антропогенные, то есть происходят по вине человека — люди поджигают траву, бросают окурки, выезжают после зимы на шашлыки. К сожалению, уже есть пострадавшие населенные пункты и отдельные сгоревшие дома. Ни одна весна без этого не проходит, никогда не обходится без человеческих жертв», — сказал Куксин.
Собеседник НСН добавил, что в этом году высок риск торфяных пожаров, причем часть из них остались с прошлого года.
«В этом году добавился высокий риск торфяных пожаров — часть из них вообще перешла с поздней осени прошлого года, например, в Рязанской, Владимирской областях. Сейчас все службы ведут большую работу по профилактике ландшафтных пожаров, завершают тушение тех очагов, которые остались с прошлого года. Это необычное явление, во всем мире такие пожары называются “зомби-пожары”. В заключение отмечу, что если люди не образумятся, нас ждет довольно сложный сезон, похожий на весну и лето 2010 года», — подытожил он.
Ранее Куксин заявил, что рост финансирования борьбы с лесными пожарами до 19,9 миллиарда рублей недостаточен для решения всех проблем. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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