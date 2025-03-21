«Повторим 2010 год»: В России предрекли сложный сезон лесных пожаров

В 2025 году сезон лесных пожаров начался необычно рано: уже сейчас полыхают не только юг России, но также Дальний Восток, Брянская и Смоленская области. Если безответственное поведение людей не изменится, то повторится напряженный сезон 2010 года. Об этом НСН заявил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

По словам Куксина, в этом году уже не обошлось без пострадавших населенных пунктах, все бушующие сейчас в России лесные пожары вспыхнули по вине человека.