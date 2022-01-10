В Забайкалье ввели QR-коды для посещения ТЦ и магазинов
Власти Забайкальского края ввели QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Теперь при входе в торговый или развлекательный центр человек обязан предъявить QR-код о вакцинации. Иначе он не сможет зайти в помещение», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Отмечается, что QR-коды потребуются покупателям при расчете на кассе, сообщает РЕН ТВ.
При этом жители Забайкалья смогут свободно посещать аптеки и продуктовые магазины, за исключением расположенных в торговых центрах продуктовых отделов и аптек, отмечает Ura.ru.
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