В Ялте возле гостиницы загорелся лес
Пожар произошел в лесу в районе гостиницы «Ялта-Интурист» на южном побережье Крыма. Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко в своем телеграм-канале.
Площадь возгорания сейчас составляет 300 квадратных метров, рассказали в республиканском МЧС.
На месте работают оперативные службы, они пытаются локализовать огонь. На данный момент открытое горение уже ликвидировано. По словам Павленко, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Она отметила, в пожароопасный период непотушенная сигарета может стать причиной «большой беды».
В Крыму наукануне начались сильные лесные пожары вслед за Новороссийском. Они были зафиксированы в Коктебеле, под Симферополем и в Севастополе.
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