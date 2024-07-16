В Ялте возле гостиницы загорелся лес

Пожар произошел в лесу в районе гостиницы «Ялта-Интурист» на южном побережье Крыма. Об этом сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко в своем телеграм-канале.

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Площадь возгорания сейчас составляет 300 квадратных метров, рассказали в республиканском МЧС.

На месте работают оперативные службы, они пытаются локализовать огонь. На данный момент открытое горение уже ликвидировано. По словам Павленко, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Она отметила, в пожароопасный период непотушенная сигарета может стать причиной «большой беды».

В Крыму наукануне начались сильные лесные пожары вслед за Новороссийском. Они были зафиксированы в Коктебеле, под Симферополем и в Севастополе.


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ФОТО: РИА Новости
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