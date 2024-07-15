В Крыму начались сильные лесные пожары вслед за Новороссийском

После лесных пожаров в Краснодарском крае начались возгорания сухой травы в Крыму, сообщили в МЧС.

Так, в Коктебеле площадь пожара достигла 20 гектаров, для его тушения привлекли авиацию. На тушение пожара направлено более 150 специалистов и 25 единиц техники, спасатели наращивают группировку.

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Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что под Симферополем пожар охватил площадь 5 гектаров. В Севастополе удалось локализовать возгорание на такой же площади.

Местных жителей успешно эвакуировали из зоны пожара. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, Черноморского флота, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / МЧС России
ТЕГИ:КрымЛесные Пожары

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