В Крыму начались сильные лесные пожары вслед за Новороссийском
После лесных пожаров в Краснодарском крае начались возгорания сухой травы в Крыму, сообщили в МЧС.
Так, в Коктебеле площадь пожара достигла 20 гектаров, для его тушения привлекли авиацию. На тушение пожара направлено более 150 специалистов и 25 единиц техники, спасатели наращивают группировку.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что под Симферополем пожар охватил площадь 5 гектаров. В Севастополе удалось локализовать возгорание на такой же площади.
Местных жителей успешно эвакуировали из зоны пожара. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, Черноморского флота, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества, передает «Радиоточка НСН».
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