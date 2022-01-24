В Якутии объявлена добровольная мобилизация среди неработающих медиков
Добровольную мобилизацию не работающих по специальности медиков объявили в Якутии. Об этом сообщила в понедельник на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.
«Учреждениям здравоохранения в республике нужна помощь, помощь, прежде всего, в оказании медицинской помощи теми медиками, которые имеют как высшее, так и среднее медицинское образование, и не работают по специальности на настоящий момент», — цитирует Балабкину ТАСС.
В связи с этим в регионе объявили добровольную мобилизацию специалистов, отмечает РИА ФАН.
По словам зампреда якутского правительства, на медицинскую сеть республики легла «колоссальная нагрузка». Учреждения здравоохранения и управление Роспотребнадзора по Якутии работают круглосуточно в режиме повышенной готовности.
«Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев и скорость распространения инфекции у большинства заболевших пока регистрируется легкое течение заболевания», — добавила Балабкина.
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