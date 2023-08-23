В Вологодской области запретили использование беспилотников
Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов введут с 1 сентября на территории Вологодской области. Об этом сообщил глава региона Олег Кувшинников.
Соответствующее решение власти приняли на заседании оперативного штаба. Кувшинников напомнил, что запрет на использование дронов уже действует в большинстве российских регионов.
«Исключение делается только для отдельных государственных, муниципальных и силовых структур. <...> С начала СВО (специальной военной операции. - НСН) этот вид техники активно применятся противником для нанесения ударов по приграничным и тыловым регионам России, а также сбору разведывательной информации о гражданских и военных объектах, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуре», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кувшинников также напомнил, что полеты пилотируемых гражданских воздушных судов — дельтапланов и парапланов — могут осуществляться только с разрешения местных властей и при условии регистрации аппаратов в Росавиации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru