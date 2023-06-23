В Волгоградской области более 60 тыс. человек остались без воды

Авария произошла на насосной станции в Михайловке Волгоградской области, в 60-тысячном городе временно отключили воду. Об этом сообщили в городской администрации.

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«Временное отключение воды ... Сегодня утром в Михайловке произошла авария на фильтровальной насосной станции», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

На место происшествия выехали специалисты для выяснения причин и устранения неполадок.

Ранее в поселке городского типа Кореиз в Крыму около 500 абонентов остались без газа из-за повреждения газопровода, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ВодаВолгоградская Область

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