В Волгоградской области более 60 тыс. человек остались без воды
Авария произошла на насосной станции в Михайловке Волгоградской области, в 60-тысячном городе временно отключили воду. Об этом сообщили в городской администрации.
«Временное отключение воды ... Сегодня утром в Михайловке произошла авария на фильтровальной насосной станции», — говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
На место происшествия выехали специалисты для выяснения причин и устранения неполадок.
Ранее в поселке городского типа Кореиз в Крыму около 500 абонентов остались без газа из-за повреждения газопровода, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru