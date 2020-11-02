В Уфе выбрали врио мэра после смерти от коронавируса Ульфата Мустафина
Депутаты горсовета Уфы избрали временно исполняющим обязанности мэра города заместителя главы администрации Радмила Муслимова. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Заседание городских депутатов прошло в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Муслимов будет исполнять обязанности мэра до проведения соответствующих конкурсных процедур.
Уфимский мэр Ульфат Мустафин умер 29 октября в больнице из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией.
Церемония прощания с Ульфатом Мустафиным прошла в Уфе 31 октября, передает RT.
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