В Уфе выбрали врио мэра после смерти от коронавируса Ульфата Мустафина

Депутаты горсовета Уфы избрали временно исполняющим обязанности мэра города заместителя главы администрации Радмила Муслимова. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Заседание городских депутатов прошло в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Муслимов будет исполнять обязанности мэра до проведения соответствующих конкурсных процедур.

Мэр Уфы умер после заражения коронавирусом

Уфимский мэр Ульфат Мустафин умер 29 октября в больнице из-за осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусной инфекцией.

Церемония прощания с Ульфатом Мустафиным прошла в Уфе 31 октября, передает RT.


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ФОТО: пресс-служба Совета ГО города Уфа РБ
ТЕГИ:КоронавирусМэрУфа
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