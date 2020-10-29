Мэр Уфы умер после заражения коронавирусом
Мэр Уфы Ульфат Мустафин, заразившийся коронавирусом, умер 29 октября на 62-м году жизни, сообщает пресс-служба главы Башкирии.
В сообщении говорится, что глава администрации Уфы Ульфат Мустафин, после тяжёлой 35-дневной борьбы с болезнью, скончался в результате осложнений, которые были вызваны пневмонией и COVID-19.
Ульфат Мустафин родился 4 мая 1959 года в селе Старо-Ихсаново Чекмагушевского района Башкортостана. Окончил Уфимский авиационный институт по специальности «Организация и нормирование труда». Кандидат технических наук. Администрацию городского округа город Уфа Республики Башкортостан Мустафин возглавил ровно два года назад, 29 октября 2018 года.
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