Ковид-вольная. Власти о сроках снятия ограничений
Оптимистичные заявления в связи с возможностью отмены ограничений, связанных с коронавирусом, прозвучали от представителей федеральных и региональных властей.
Больше всех могут радоваться жители Подмосковья: там уже сняты почти все ограничения. «Мы, по сути, переходим в обычный штатный режим работы», - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Куда более расплывчатым оказался прогноз возвращения к обычной, «доковидной» жизни от столичных властей. Отменить антивирусные ограничения в Москве можно будет «в ближайшие месяцы», заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, к снятию ограничений можно будет приступить, «как только будет позволять медицинская система».
Ранее примерные сроки снятия ограничений называл мэр города: если тренд на снижение заболеваемости сохранится, то к маю основные ограничения уже будут сняты, заявлял Сергей Собянин. Однако, планы на лето строить преждевременно: они будут зависеть не только от ситуации в России, но и от ситуации в других странах, добавил столичный градоначальник.
В масштабах всей страны возвращение к нормальной жизни еще более затянется. Благоприятная для этого ситуация наступит в середине лета, полагает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как выразился представитель Кремля, «август уже будет, что называется, с открытым забралом».
Но все же наиболее точным прогнозом относительно судьбы ограничительных мер, связанных с коронавирусом, стоит считать реплику вице-премьера по соцвопросам Татьяны Голиковой. Эти меры будут сохраняться «вплоть до формирования коллективного иммунитета, а это необходимость привить 68,6 млн человек», заявила она. Причем, это без учета переболевших и детей в возрасте до 18 лет. Пока что российские компании, которые работают над выпуском препарата от коронавируса, произвели чуть более 8,5 миллионов доз вакцины – эти данные также привела Голикова.
Заболеваемость коронавирусом в России пошла на спад, показатель вернулся к значениям конца октября: за минувшие сутки в целом по стране было выявлено менее 16 тысяч случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии коронавирусной инфекцией в России заразились более 3,98 миллиона человек, от заболевания скончались более 77 тысяч. Всего же в мире, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, количество заболевших превысило 106 миллионов, а число летальных исходов составило 2,3 миллиона человек.
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