В Тверской и Калининградской областях отменили массовые мероприятия

Также об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, подчеркнув, что передвижения по Москве не затруднены.

Ранее в Москве ввели режим контртеррористической операции для пресечения возможных терактов. Кроме того, режим КТО ввели в Подмосковье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».