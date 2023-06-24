В Тверской и Калининградской областях отменили массовые мероприятия

В Калининградской и Тверской областях отменили проведение ранее запланированных массовых мероприятий, сообщили власти в регионах.

В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим КТО

Также об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, подчеркнув, что передвижения по Москве не затруднены.

Ранее в Москве ввели режим контртеррористической операции для пресечения возможных терактов. Кроме того, режим КТО ввели в Подмосковье, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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