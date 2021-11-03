В Туве захотели ввести антиковидные паспорта для школьников

Отмечается, что решение о проработке этого вопроса до конца нерабочей недели принял республиканский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, пишет RT.

«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильно напряженная. С 1 ноября в Туве действует система QR-кодов для входа в объекты культуры, торговли и общепита, спортзалы, МФЦ. Подобную систему должны ввести и в государственных и муниципальных органах власти и учреждениях, оказывающих социальные услуги, в том числе образовательных организациях.

«Решением республиканского оперативного штаба всем госучреждениям и органам муниципального звена, а также министерству образования Тувы дано поручение до завершения нерабочей недели организовать указанный пропускной режим на всех подучетных объектах. Также этому ведомству поручено изучить возможность и проработать вопрос введения в школах антиковидного паспорта на каждого ученика», — добавили в правительстве.

