В Туве захотели ввести антиковидные паспорта для школьников
Власти Тувы могут ввести антиковидные паспорта для школьников, чтобы следить за заболеваемостью и уровнем вакцинации в семьях учеников. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства региона.
Отмечается, что решение о проработке этого вопроса до конца нерабочей недели принял республиканский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, пишет RT.
«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильно напряженная. С 1 ноября в Туве действует система QR-кодов для входа в объекты культуры, торговли и общепита, спортзалы, МФЦ. Подобную систему должны ввести и в государственных и муниципальных органах власти и учреждениях, оказывающих социальные услуги, в том числе образовательных организациях.
«Решением республиканского оперативного штаба всем госучреждениям и органам муниципального звена, а также министерству образования Тувы дано поручение до завершения нерабочей недели организовать указанный пропускной режим на всех подучетных объектах. Также этому ведомству поручено изучить возможность и проработать вопрос введения в школах антиковидного паспорта на каждого ученика», — добавили в правительстве.
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