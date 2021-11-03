Мясников развеял популярные мифы о COVID-19

В своем в Telegram-канале он написал, что все доводы противников вакцинации «вопиющая безграмотность и словоблудие». По словам эксперта, многие люди верят в это. Тем, кто сомневается в необходимости вакцинироваться, он напомнил, что сегодня ученые из 61 страны разрабатывают 155 новых вакцин.

«Что, ученые в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин — неграмотные идиоты <...> Или опять Мировой заговор??! Или мы просто верим "сердцем"?» — написал врач.

Ранее Мясников заявил об ошибочности мнения о том, что место прививки нельзя мочить несколько дней. Он отметил, что после процедуры вакцинации вполне можно мыться под душем или принимать ванну.

