Мясников развеял популярные мифы о COVID-19

Российский врач и телеведущий Александр Мясников предположил, почему мифы о вакцинации против COVID-19 пользуются большой популярностью.

Мясников рассказал, кому необходимо получить три дозы вакцины

В своем в Telegram-канале он написал, что все доводы противников вакцинации «вопиющая безграмотность и словоблудие». По словам эксперта, многие люди верят в это. Тем, кто сомневается в необходимости вакцинироваться, он напомнил, что сегодня ученые из 61 страны разрабатывают 155 новых вакцин.

«Что, ученые в 61 стране, разрабатывающие 155 новых вакцин — неграмотные идиоты <...> Или опять Мировой заговор??! Или мы просто верим "сердцем"?» — написал врач.

Ранее Мясников заявил об ошибочности мнения о том, что место прививки нельзя мочить несколько дней. Он отметил, что после процедуры вакцинации вполне можно мыться под душем или принимать ванну.

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Фото: facebook.com/drmyasnikov
ТЕГИ:КоронавирусАлександр Мясников
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