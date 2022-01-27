В школах Новосибирской области введут всеобщий карантин из-за COVID-19
Власти Новосибирской области введут всеобщий карантин в школах региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор области Андрей Травников.
«Уже сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и коронавируса находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника», — цитирует Травникова РИА Новости.
Губернатор пояснил, что карантин будет «дифференцированным»: с 31 января учащиеся младших классов отправятся на двухнедельные каникулы, школьники из средних и старших классов — на дистанционное обучение. Для одиннадцатиклассников сохранят обучение в обычном режиме, при этом учеников будут регулярно тестировать.
Травников добавил, что малокомплектные школы региона переведут на дистанционное обучение только при появлении в них очагов заболевания.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российских школьников могут перевести на дистант при всплеске COVID-19, напоминает РИА ФАН.
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