В школах Новосибирской области введут всеобщий карантин из-за COVID-19

«Уже сегодня отдельные классы и школы из-за заболеваемости ОРВИ и коронавируса находятся на карантине. Для сдерживания распространения инфекции готовится решение о введении всеобщего карантина для школ с ближайшего понедельника», — цитирует Травникова РИА Новости.

Губернатор пояснил, что карантин будет «дифференцированным»: с 31 января учащиеся младших классов отправятся на двухнедельные каникулы, школьники из средних и старших классов — на дистанционное обучение. Для одиннадцатиклассников сохранят обучение в обычном режиме, при этом учеников будут регулярно тестировать.

Травников добавил, что малокомплектные школы региона переведут на дистанционное обучение только при появлении в них очагов заболевания.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что российских школьников могут перевести на дистант при всплеске COVID-19, напоминает РИА ФАН.

