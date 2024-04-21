В Тюменской области из зоны паводка эвакуировали три тысячи человек

Более трех тысяч человек эвакуированы из зоны паводка в Тюменской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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В пунктах временного размещения находятся 418 человек, из них 130 - дети. В регионе зафиксированы подтопления в 17 населенных пунктах.

«98 домов, 444 дачных дома, а также 646 приусадебных участков», - уточнили в ведомстве.

В Тюмени уровень воды в реке Ишим по состоянию на 21 апреля увеличился до исторического максимума и достиг 10,6 метра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / МЧС
ТЕГИ:НаводнениеПаводокТюмень

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