В Тюменской области из зоны паводка эвакуировали три тысячи человек
21 апреля 202421:42
Более трех тысяч человек эвакуированы из зоны паводка в Тюменской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В пунктах временного размещения находятся 418 человек, из них 130 - дети. В регионе зафиксированы подтопления в 17 населенных пунктах.
«98 домов, 444 дачных дома, а также 646 приусадебных участков», - уточнили в ведомстве.
В Тюмени уровень воды в реке Ишим по состоянию на 21 апреля увеличился до исторического максимума и достиг 10,6 метра, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru