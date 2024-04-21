В Тюменской области из зоны паводка эвакуировали три тысячи человек

В пунктах временного размещения находятся 418 человек, из них 130 - дети. В регионе зафиксированы подтопления в 17 населенных пунктах.

«98 домов, 444 дачных дома, а также 646 приусадебных участков», - уточнили в ведомстве.

В Тюмени уровень воды в реке Ишим по состоянию на 21 апреля увеличился до исторического максимума и достиг 10,6 метра, передает «Радиоточка НСН».

