В Тюменской области река Ишим превысила исторический максимум

Как отметили власти, из-за паводка на территории Казанского района подтопило 62 домовладения в восьми населенных пунктах.

«По данным на 8:30... 18 апреля: фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от 7 до 68 см, в реке Тобол — от 1 до 17 см», — указали в информцентре.

Из находящихся под угрозой подтопления населенных пунктов Тюменской области выехали 1609 человек.

Ранее в городе Ишим, Ишимском и Казанском районах объявили срочную эвакуацию жителей из-за подъема уровня воды в реке, напоминает RT.

