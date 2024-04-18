В Тюменской области река Ишим превысила исторический максимум
Река Ишим в районе села Ильинка в Казанском районе Тюменской области на 56 см превысила исторический максимум 2017 года. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.
Как отметили власти, из-за паводка на территории Казанского района подтопило 62 домовладения в восьми населенных пунктах.
«По данным на 8:30... 18 апреля: фактический уровень воды в реке Ишим за сутки повысился от 7 до 68 см, в реке Тобол — от 1 до 17 см», — указали в информцентре.
Из находящихся под угрозой подтопления населенных пунктов Тюменской области выехали 1609 человек.
Ранее в городе Ишим, Ишимском и Казанском районах объявили срочную эвакуацию жителей из-за подъема уровня воды в реке, напоминает RT.
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