Губернатор Моор призвал жителей эвакуироваться из Ишима и двух районов

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима эвакуироваться в безопасные места из-за паводка. Об этом Моор заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Губернатор Тюменской области поручил начать эвакуацию из возможных зон затопления

По словам главы региона, в начале апреля гидрологи спрогнозировали, что уровень реки Ишим во время паводка превысит исторический максимум. На фоне этого власти начали подготовку к возможным подтоплениям, однако позже выяснилось, что уровень воды в Ишиме будет выше ожидаемого, пишет RT. Как отметил Моор, увеличивается вероятность прорыва дамб или перелива.

«Воды обещают очень много... Мы начинаем срочную эвакуацию населения», — заявил губернатор.

Моор указал, что все дома на территориях в опасной зоне заблаговременно обошли, предупредив жителей об угрозе подтопления. Губернатор призвал население выезжать в безопасные места — к родственникам или в пункты временного размещения.

«Ситуация очень серьезная. Наша главная задача — сохранить ваши жизни», — добавил Моор.

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ФОТО: Пресс-служба Оренбургской области
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