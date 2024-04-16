Губернатор Моор призвал жителей эвакуироваться из Ишима и двух районов

По словам главы региона, в начале апреля гидрологи спрогнозировали, что уровень реки Ишим во время паводка превысит исторический максимум. На фоне этого власти начали подготовку к возможным подтоплениям, однако позже выяснилось, что уровень воды в Ишиме будет выше ожидаемого, пишет RT. Как отметил Моор, увеличивается вероятность прорыва дамб или перелива.

«Воды обещают очень много... Мы начинаем срочную эвакуацию населения», — заявил губернатор.

Моор указал, что все дома на территориях в опасной зоне заблаговременно обошли, предупредив жителей об угрозе подтопления. Губернатор призвал население выезжать в безопасные места — к родственникам или в пункты временного размещения.

«Ситуация очень серьезная. Наша главная задача — сохранить ваши жизни», — добавил Моор.

