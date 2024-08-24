В Воронежской области один человек пострадал в результате атаки БПЛА

Ранее в области была объявлена опасность атаки БПЛА.

«В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано», — написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительным данным, один человек получил осколочное ранение. Гусев подчеркнул, что пострадавшему оказали необходимую помощь. Как отметил губернатор, крупных разрушений на земле после уничтожения БПЛА нет.

