В Воронежской области один человек пострадал в результате атаки БПЛА
Дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили беспилотник самолетного типа в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Ранее в области была объявлена опасность атаки БПЛА.
«В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано», — написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительным данным, один человек получил осколочное ранение. Гусев подчеркнул, что пострадавшему оказали необходимую помощь. Как отметил губернатор, крупных разрушений на земле после уничтожения БПЛА нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru