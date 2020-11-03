У главы Алтая диагностирован коронавирус
Диагноз COVID-19 подтвержден у главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Об этом он рассказал в своем Instagram.
В пресс-службе отметили, что состояние Хорохордина удовлетворительное, правительство продолжает свою работу в штатном режиме.
Вирус у главы Алтая был выявлен при плановом тестировании. Сообщается, что Хорохордин продолжит работу дистанционно и будет находиться на амбулаторном лечении.
С момента начала пандемии в России заразились коронавирусом 19 губернаторов. В сентябре заболели сразу четверо губернаторов: Пермского края, Саратовской области, Алтайского края и Адыгеи. С октября коронавирусом заразились 10 глав регионов.
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