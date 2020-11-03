У главы Алтая диагностирован коронавирус

Диагноз COVID-19 подтвержден у главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Об этом он рассказал в своем Instagram.

В пресс-службе отметили, что состояние Хорохордина удовлетворительное, правительство продолжает свою работу в штатном режиме.

Вирус у главы Алтая был выявлен при плановом тестировании. Сообщается, что Хорохордин продолжит работу дистанционно и будет находиться на амбулаторном лечении.

С момента начала пандемии в России заразились коронавирусом 19 губернаторов. В сентябре заболели сразу четверо губернаторов: Пермского края, Саратовской области, Алтайского края и Адыгеи. С октября коронавирусом заразились 10 глав регионов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ГубернаторАлтайРеспублика Алтай.Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры