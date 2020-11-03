У главы Алтая диагностирован коронавирус

Вирус у главы Алтая был выявлен при плановом тестировании. Сообщается, что Хорохордин продолжит работу дистанционно и будет находиться на амбулаторном лечении.

С момента начала пандемии в России заразились коронавирусом 19 губернаторов. В сентябре заболели сразу четверо губернаторов: Пермского края, Саратовской области, Алтайского края и Адыгеи. С октября коронавирусом заразились 10 глав регионов.

