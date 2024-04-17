В Томской области число подтопленных участков выросло до 484
Число приусадебных участков в Томской области, подтопленных из-за паводка, выросло до 484. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
По данным ведомства, за сутки число подтопленных участков увеличилось на 153. При этом в регионе остаются затопленными 36 жилых домов.
В МЧС добавили, что на территориях имеются затопленные внутрипоселковые участки дорог.
«В зоне затопления остаются четыре населенных пункта и пять СНТ», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Ранее стало известно, что из-за паводка в Томской области были затоплены несколько деревень, повышение уровня воды в реке Томь угрожает дамбе, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российские десантники уничтожили украинских снайперов на Артемовском участке
- В Кетово под Курганом эвакуировали жителей 46 улиц
- Дуров рассказал о «чрезмерном внимании» со стороны ФБР
- В Дагестане арестовали еще восемь энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей
- Литва возобновила закупки зерна из России
- Дуров: Аудитория Telegram превысит миллиард через год
- В Воронежской области затонул автомобиль с бойцами СВО из Чувашии
- Франция отозвала для консультаций посла в Азербайджане
- ПАСЕ рекомендовала пригласить Косово стать членом Совета Европы
- Вильфанд: листья на деревьях в Москве появились на 10 дней раньше
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru