В Томской области число подтопленных участков выросло до 484

По данным ведомства, за сутки число подтопленных участков увеличилось на 153. При этом в регионе остаются затопленными 36 жилых домов.

В МЧС добавили, что на территориях имеются затопленные внутрипоселковые участки дорог.

«В зоне затопления остаются четыре населенных пункта и пять СНТ», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Ранее стало известно, что из-за паводка в Томской области были затоплены несколько деревень, повышение уровня воды в реке Томь угрожает дамбе, отмечает РЕН ТВ.

