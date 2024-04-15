Под Томском затопило почти 140 домов из-за паводка
Почти 140 домов в Томском районе Томской области остаются в зоне затопления. Об этом сообщил глава района Вячеслав Черноус.
«Вершинино – 66 приусадебных участков, 33 жилых дома; Батурино – 11 приусадебных участков, 2 жилых дома; Черная Речка – 11 приусадебных участков, 3 жилых дома», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Кроме того, в СНТ «Ягодка» затоплены 30 домов, в «Солнечном» и «Озере Долгом» – 50 и 20 домов соответственно, в «Медведке» – 5 участков. Черноус уточнил, что сохраняются переливы на 16-м км автодороги Казанка-Батурино и 30-м км дороги Вершинино-Яр.
Из зоны затопления эвакуировали 84 человека, среди них восемь детей. В границах Заречного и Спасского сельских поселений ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.
Между тем в Иволгинском районе Бурятии подтопило 11 жилых домов, эвакуированы 22 человека, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru