В Томске отменили прямые выборы мэра

Прямые выборы мэра отменили в Томске из-за спецоперации и малой явки избирателей. Об этом сообщает ТАСС.

Выборы в Запорожской области назначили на сентябрь 2023 года

Депутаты Законодательной думы Томской области приняли такое решение на заседании в четверг: за отмену выборов проголосовали 29 парламентариев, 3 высказались против, двое воздержались.

В облдуме указали, что явка горожан на выборах — менее 20%. Кроме того, парламентарии аргументировали решение проведением специальной операции и введение особых режимов готовности в регионах.

Депутаты намерены направить 30 млн рублей, заложенных на выборы, в том числе на нужды мобилизованных.

Как отмечает «Комсомольская правда — Томск», мэра города будет выбирать Дума из числа кандидатов, представленных специальной комиссией по результатам конкурса.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:МэрВыборыТомск
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