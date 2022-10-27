В Томске отменили прямые выборы мэра

Депутаты Законодательной думы Томской области приняли такое решение на заседании в четверг: за отмену выборов проголосовали 29 парламентариев, 3 высказались против, двое воздержались.

В облдуме указали, что явка горожан на выборах — менее 20%. Кроме того, парламентарии аргументировали решение проведением специальной операции и введение особых режимов готовности в регионах.

Депутаты намерены направить 30 млн рублей, заложенных на выборы, в том числе на нужды мобилизованных.

Как отмечает «Комсомольская правда — Томск», мэра города будет выбирать Дума из числа кандидатов, представленных специальной комиссией по результатам конкурса.

