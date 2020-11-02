В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса

Жители Подмосковья старше 65 лет должны с 2 ноября соблюдать режим самоизоляции и по возможности оставаться дома из-за распространения коронавируса. Такое же требование относится к людям с хроническими заболеваниями, сообщается в постановлении губернатора Андрея Воробьева.

Режим самоизоляции продлится до 15 ноября. При этом действие социальных карт приостанавливать не будут, все граждане смогут ходить в магазины и больницы, а также гулять около дома.

Ограничения не распространяются на медицинских работников. Сотрудникам предприятий разрешено ходить на работу, если их нахождение на рабочем месте нельзя заменить дистанционной работой.

Ранее глава региона вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным подписал единую стратегию развития транспорта.

По данным за 30 октября. Всего в регионе за период эпидемии заболели 86 286 человек

