В Темрюкском районе бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности
Власти Краснодарского края бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, сообщает администрация Краснодарского края.
«В Темрюкском районе бессрочно установили «желтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать с 20:00 10 февраля», - говорится в сообщении.
Отмечается, что меры безопасности в Темрюкском районе усилили в соответствии с решением Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае и рекомендациями Национального антитеррористического комитета.
«В соответствии с продлением «желтого» уровня террористической опасности, оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин. Продолжат проверки социальных и инфраструктурных объектов, усиленный контроль за соблюдением миграционного законодательства», - следует из сообщения.
Распоряжение о введении «желтого» уровня террористической опасности подписал губернатор Краснодарского края 8 октября. Также на территории Кубани нельзя запускать беспилотные летательные аппараты. Запрет распространяется на жителей, индивидуальных предпринимателей и организации, подчеркивает администрация Краснодарского края.
Ранее власти Белгородской области бессрочно продлили «желтый» уровень террористической опасности в регионе, передает НСН.
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