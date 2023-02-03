В Брянской области бессрочно продлили «жёлтый» уровень террористической опасности
Власти Брянской области объявили об установлении с 3 февраля на территории региона высокого «жёлтого» уровня террористической опасности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В сообщении говорится, что решение было принято в связи с сохраняющейся угрозой «совершения террористического акта».
Администрация области также напомнила о запрете полётов на территории региона «всех воздушных судов, в том числе квадрокоптеров».
«Напоминаем, что данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз», - добавили в пресс-службе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, снимающий ограничение по сроку действия уровней террористической опасности, решение о введении в регионе того или иного уровня террористической угрозы становится бессрочным, сообщает НСН.
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