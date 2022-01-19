В Свердловской области отменят QR-коды в общественных местах

Требование властей Свердловской области о наличии QR-кодов для посещения общественных мест отменят с 20 января. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, передает областной оперативный штаб.

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«Документ, который вступает в силу с 20 января, предполагает сокращение перечня учреждений, для входа в которые требуется QR-код или заменяющий его медицинский документ», — отмечается в сообщении.

При этом QR-коды будут необходимы для посетителей государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти. Также требование о наличии кодов сохранят для санаториев, баз и домов отдыха.

Кроме того, губернатор предписал государственным и муниципальным учреждениям перевести треть работников на дистант. Исключением станут медицинские и образовательные организации, пожарно-технические учреждения, организации соцобслуживания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Свердловская ОбластьQR-кодКоронавирус
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