В Свердловской области отменят QR-коды в общественных местах

«Документ, который вступает в силу с 20 января, предполагает сокращение перечня учреждений, для входа в которые требуется QR-код или заменяющий его медицинский документ», — отмечается в сообщении.

При этом QR-коды будут необходимы для посетителей государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих материально-техническое и социально-бытовое обеспечение деятельности органов власти. Также требование о наличии кодов сохранят для санаториев, баз и домов отдыха.

Кроме того, губернатор предписал государственным и муниципальным учреждениям перевести треть работников на дистант. Исключением станут медицинские и образовательные организации, пожарно-технические учреждения, организации соцобслуживания.

