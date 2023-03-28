В Ставропольском крае запретили использовать гражданские беспилотники

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров запретил запускать в небо над регионом гражданские дроны. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

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Запрет устанавливается до особого распоряжения.

Исключение сделано для беспилотных аппаратов органов власти Ставрополья, федеральных и муниципальных структур. Их подведомственные учреждения, выполняющие государственный оборонный заказ, также могут продолжать использовать дроны.

На рассмотрение Госдумы 28 марта внесли законопроект о праве силовых структур сбивать наземные и водные беспилотники. Авторами инициативы стали депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Анатолий Выборный и Эрнест Валеев, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:Запрет ПолетовСтавропольский КрайБеспилотники

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