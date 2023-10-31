В Сочи впервые за продолжительное время нашли краснокнижную ядовитую гадюку
В центре Сочи впервые за продолжительное время обнаружили краснокнижную ядовитую гадюку, сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.
Змею обнаружили люди и сразу позвонили специалистам. Работники парка забрали рептилию для исследования и выяснили, что это ядовитая гюрза. Животное было в хорошем состоянии и оказалось половозрелой самкой. Ученые полагают, что змею держали в террариуме, однако это не означает, что она стала ручной - у нее остались природные инстинкты и способность наносить укусы, которые могут быть смертельными.
Такой вид змей водится в Армении, Средней Азии, Грузии и Азербайджане. Из российских регионов гюрза предпочитает Дагестан, из-за чего эта рептилия занесена в Красную Книгу России.
Ранее в Ленинградской области из-за укуса змеи ребенок попал в реанимацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru