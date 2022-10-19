Змея проникла на борт самолета и вызвала панику среди пассажиров

Неожиданное и странное появление живой змеи на борту лайнера авиакомпании United Airlines вызвало всеобщую панику среди пассажиров. Об этом сообщила газета The Guardian.

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Инцидент произошел в салоне самолета, прибывшего из Тампы в воздушную гавань Ньюарк Либерти (США). По словам одного из очевидцев, когда лайнер вырулил со взлетно-посадочной полосы к выходу на посадку, у пассажиров бизнес-класса началась массовая истерика— в салоне ползала живая змея.

Прибывшие на борт вместе с сотрудниками полиции офицеры службы по контролю за животными аэропорта изолировали рептилию, а позже выпустили ее на волю. Как выяснилось, напугала пассажиров воздушного судна подвязочная змея из семейства ужеобразных, не представляющая опасности для человека. Ни представитель авиакомпании, ни администрация аэропорта никак не прокомментировали проникновение пресмыкающегося внутрь самолета.

Ранее стало известно, что пассажир рейса Пешевара — Дубай, страдающий нарушениями психики, устроил скандал и разбил иллюминатор самолета. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Соломонов
ТЕГИ:ПроисшествиеСамолет
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