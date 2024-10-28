В школах Бурятии начнут преподавание на национальном языке с 2026 года

Эксперимент по переходу на преподавание на бурятском языке стартует в ряде школ Бурятии начнется с 1 сентября 2026 года. Об этом рассказал журналистам министр образования и науки республики Валерий Поздняков.

«С 1 сентября 2026 года начнется внедрение преподавания школьных предметов на бурятском... в тех образовательных учреждениях, где язык изучается как родной», — указал Поздняков.

Нововведения затронут начальные классы в 106 школах, где начнут преподавание математики, окружающего мира, музыки и технологии на бурятском языке.

До сентября 2026-го специалисты будут переводить учебники, создавать их электронные версии, а учителя будут проходить переподготовку в Бурятском государственном университете, республиканском институте образовательной политики и региональном педагогическом колледже.

Власти Бурятии планируют постепенное расширить эксперимент на классы средней школы.

Ранее в регионе предложили приравнять учителей к сотрудникам полиции и ввести уголовную ответственность за их оскорбление.

