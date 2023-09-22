В Севастопольской бухте приостановили движение морского транспорта

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — отмечается в сообщении.

Ограничения ввели около 10:16 мск, причина не уточняется. Пассажиров предупредили, что на площадях Нахимова и Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

В 11:10 по Москве дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры заявила о возобновлении движения морского пассажирского транспорта. Других подробностей не приводится.

