В Севастопольской бухте приостановили движение морского транспорта

Рейд в Севастопольской бухте закрыли, движение пассажирского транспорта остановлено. Об этом сообщила городская дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.

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«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — отмечается в сообщении.

Ограничения ввели около 10:16 мск, причина не уточняется. Пассажиров предупредили, что на площадях Нахимова и Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

В 11:10 по Москве дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры заявила о возобновлении движения морского пассажирского транспорта. Других подробностей не приводится.

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Фото: sev.gov.ru
ТЕГИ:ДвижениеСевастополь

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