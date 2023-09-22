В Севастопольской бухте приостановили движение морского транспорта
Рейд в Севастопольской бухте закрыли, движение пассажирского транспорта остановлено. Об этом сообщила городская дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — отмечается в сообщении.
Ограничения ввели около 10:16 мск, причина не уточняется. Пассажиров предупредили, что на площадях Нахимова и Захарова организуют подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
В 11:10 по Москве дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры заявила о возобновлении движения морского пассажирского транспорта. Других подробностей не приводится.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru