Движение в проливе Дарданеллы временно остановили из-за поломки танкера
Пролив Дарданеллы временно закрыли для движения из-за неисправности судна. Об этом сообщает телеканал A Haber.
По данным СМИ, у 183-метрового танкера Sappho отказал двигатель в проливе во время плавания из Стамбула в Грецию.
«Буксиры "КУРТАРМА-13" и "КУРТАРМА-15" Главного управления береговой безопасности министерства транспорта и инфраструктуры были немедленно направлены на место происшествия», — указывает A Haber.
Движение судов в Дарданеллах было приостановлено в направлении юг-север.
Телеканал NTV уточняет, что танкер Sappho под флагом Либерии следовал в греческий порт Каламата. Судно находится в устье на выходе из Мраморного моря в Эгейское, корабль переместят в безопасное место с основного маршрута пересечения.
В августе движение судов в обоих направлениях в Дарданеллах приостанавливали из-за ликвидации природных пожаров на северо-западе Турции, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru