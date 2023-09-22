Движение в проливе Дарданеллы временно остановили из-за поломки танкера

По данным СМИ, у 183-метрового танкера Sappho отказал двигатель в проливе во время плавания из Стамбула в Грецию.

«Буксиры "КУРТАРМА-13" и "КУРТАРМА-15" Главного управления береговой безопасности министерства транспорта и инфраструктуры были немедленно направлены на место происшествия», — указывает A Haber.

Движение судов в Дарданеллах было приостановлено в направлении юг-север.

Телеканал NTV уточняет, что танкер Sappho под флагом Либерии следовал в греческий порт Каламата. Судно находится в устье на выходе из Мраморного моря в Эгейское, корабль переместят в безопасное место с основного маршрута пересечения.

В августе движение судов в обоих направлениях в Дарданеллах приостанавливали из-за ликвидации природных пожаров на северо-западе Турции, напоминает RT.

