В Севастополе ввели график временного отключения электричества
В Севастополе вновь ввели график временного отключения электроэнергии. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ограничения вводятся с 12.00 до 14.00. Такая мера, по его словам, необходима, чтобы снять перегруз в системе и привести технические процессы в норму.
Ранее сегодня «Системный оператор» заявил о достижении накануне исторического рекорда потребления мощности в 20 954 МВт в энергосистеме юга России. Возникшую ситуацию связали с наплывом туристов в регионе и работой кондиционеров.
Минэнерго РФ накануне сообщило о введении ограничений энергопотребления в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Во вторник временные ограничения потребления электроэнергии вводились в Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму, Сочи, Краснодаре.
Неполадки на турбогенераторе Ростовской АЭС не приведут к серьезным последствиям, заявил экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в разговоре с НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru