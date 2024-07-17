В Севастополе ввели график временного отключения электричества

Ранее сегодня «Системный оператор» заявил о достижении накануне исторического рекорда потребления мощности в 20 954 МВт в энергосистеме юга России. Возникшую ситуацию связали с наплывом туристов в регионе и работой кондиционеров.

Минэнерго РФ накануне сообщило о введении ограничений энергопотребления в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. Во вторник временные ограничения потребления электроэнергии вводились в Северной Осетии, Дагестане, Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, а также в Крыму, Сочи, Краснодаре.

Неполадки на турбогенераторе Ростовской АЭС не приведут к серьезным последствиям, заявил экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов в разговоре с НСН.



