В Севастополе усилят защиту от возможных воздушных атак
Защиту от потенциальных новых воздушных атак усилят в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«Есть надежда, что наше ПВО сделает выводы из этих ситуаций и усилят работу и точно такая работа будет сделана. Сегодня город сосредоточен… мы совершенно четко понимаем, как действовать в таких ситуациях», — заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».
Развожаев подчеркнул, что в Севастополе нет никакой паники, местные жители сплотились на фоне внешних угроз.
Украинские войска 22 сентября нанесли ракетный удар по Севастополю. Средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, однако при атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота РФ, возник пожар, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru