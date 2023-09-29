В Севастополе усилят защиту от возможных воздушных атак

«Есть надежда, что наше ПВО сделает выводы из этих ситуаций и усилят работу и точно такая работа будет сделана. Сегодня город сосредоточен… мы совершенно четко понимаем, как действовать в таких ситуациях», — заявил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Развожаев подчеркнул, что в Севастополе нет никакой паники, местные жители сплотились на фоне внешних угроз.

Украинские войска 22 сентября нанесли ракетный удар по Севастополю. Средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, однако при атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота РФ, возник пожар, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

