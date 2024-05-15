В Севастополе предупредили о рассыпавшихся суббоеприпасах ракет ATACMS
Несдетонировавшие суббоеприпасы рассыпались после уничтожения ракет ATACMS в районе Северной стороны в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый... дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Развожаев подчеркнул, что опасные предметы нельзя поднимать, об их обнаружении необходимо сообщить в экстренные службы.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении десяти ракет ATACMS над территорией Крыма, напоминает Ura.ru.
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