В Севастополе предупредили о рассыпавшихся суббоеприпасах ракет ATACMS

«Суббоеприпас M74 представляет из себя стальную оболочку, заполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью и взрыве каждый... дает большое количество стальных фрагментов. Радиус поражения 15 м», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что опасные предметы нельзя поднимать, об их обнаружении необходимо сообщить в экстренные службы.

Ранее Минобороны заявило об уничтожении десяти ракет ATACMS над территорией Крыма, напоминает Ura.ru.

