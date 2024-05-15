Минобороны: Над Крымом за ночь уничтожили десять ракет ATACMS

Более десяти ракет, две управляемые авиабомбы, 17 беспилотников самолетного типа уничтожили в течение ночи над Крымом, Белгородской, Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны.

«Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "Атакмс", французских управляемых авиабомб "Хаммер", американских противорадиолокационных ракет "Харм", крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных... аппаратов», — указали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, дежурные средства ПВО сбили десять оперативно-тактических ракет над Крымом, по два снаряда «Харм», «Хаммер» и РСЗО «Ольха», а также девять дронов — над Белгородской областью. Кроме того, пять беспилотников уничтожили над территорией Курской области, три БПЛА — над Брянской областью.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении массированной атаки на город, над акваторией Черного моря сбили несколько украинских ракет, напоминает телеканал «360».

