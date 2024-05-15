Минобороны: Над Крымом за ночь уничтожили десять ракет ATACMS
Более десяти ракет, две управляемые авиабомбы, 17 беспилотников самолетного типа уничтожили в течение ночи над Крымом, Белгородской, Курской и Брянской областями. Об этом сообщает Минобороны.
«Пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет "Атакмс", французских управляемых авиабомб "Хаммер", американских противорадиолокационных ракет "Харм", крупнокалиберных реактивных снарядов и беспилотных... аппаратов», — указали в ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, дежурные средства ПВО сбили десять оперативно-тактических ракет над Крымом, по два снаряда «Харм», «Хаммер» и РСЗО «Ольха», а также девять дронов — над Белгородской областью. Кроме того, пять беспилотников уничтожили над территорией Курской области, три БПЛА — над Брянской областью.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отражении массированной атаки на город, над акваторией Черного моря сбили несколько украинских ракет, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Японии заявили о рекордных темпах заражения гемолитическим стрептококком
- Минобороны: Над Крымом за ночь уничтожили десять ракет ATACMS
- Два взрыва произошло на топливной базе в Ростовской области из-за атаки БПЛА
- В Белгородской области сбили несколько воздушных целей, пострадали два человека
- Байден вновь назвал Трампа неудачником
- Путин: Украина и ее покровители не готовы к открытому диалогу
- Boeing Трампа столкнулся с другим самолетом
- Путин: Россия ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик
- СМИ: По делу главного кадровика Минобороны провели обыски по нескольким адресам
- СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание из-за предупреждения о перевороте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru